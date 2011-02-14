До березня мають інвентаризувати пам’ятки культурної спадщини

Львів. 14 лютого. УНІАН. У Львівській області до 5 березня повинні завершити інвентаризацію пам’яток культурної спадщини, що мають інвестиційну привабливість. Таке доручення 14 лютого зробив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час селекторної наради.

В області на державному обліку перебуває 8441 пам'ятка культурної спадщини (з них 816 пам’яток національного значення): 3431 пам'ятки архітектури (з них 794 - національного значення), 3822 пам’ятки історії (з них 7 - національного значення), 302 пам’ятки монументального мистецтва (з них 1 - національного значення), 886 пам’яток археології (з них 14 - національного значення).

55 населених пунктів Львівської області постановою КМУ № 878 від 26 липня 2001 року включено до Списку історичних населених місць України.