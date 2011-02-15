Офіційний курс валют на 15 лютого

Львів. 15 лютого. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.3500 (на 14 лютого – 794.3500).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1067.6064 (на 14 лютого – 1074.2789)

10 RUR – 2.7150 (на 14 лютого – 2.7092)

100 PLN – 270.7187 (на 14 лютого – 274.0997).

Усі курси валют на 15 лютого 2011 року.