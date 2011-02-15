Офіційний курс валют на 15 лютого
08:15, 15 лютого 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 15 лютого. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.3500 (на 14 лютого – 794.3500).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1067.6064 (на 14 лютого – 1074.2789)
10 RUR – 2.7150 (на 14 лютого – 2.7092)
100 PLN – 270.7187 (на 14 лютого – 274.0997).
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