Затримано серійних крадіїв гальмівних котушок з ліфтів

Львів. 15 лютого. УНІАН. Правоохоронці Львова затримали серійних викрадачів котушок від ліфтів. Зловмисниками викрили майже двадцяти таких крадіжок. Про це УНІАН повідомили у відділі в’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

«Зловмисники діяли у різних районах Львова. Як правило, вирушали «на справу» вдень, коли більшість мешканців були на роботі. Тихенько заходили до під’їзду будинку, піднімались нагору, до машинного відділення. Там викручували гальмівні котушки ліфтів, аби згодом здати їх на металобрухт», – зазначив начальник Франківського райвідділку міліції Львова Роман Рибіцький.

Злодії трощили котушки на шматки, витягували звідти мідний дріт та несли його до пункту прийому. За це отримували 170 грн. Тоді як вартість однієї гальмівної котушки – близько 700 грн.

За словами Романа Рибіцького, лиходіїв затримали оперативники карного розшуку спільно з працівниками патрульно-постової служби. Під час огляду у зловмисників вилучили цілий набір викруток та інших інструментів, за допомогою яких вони розкручували котушки, а також кілька кілограм міді. Крадії саме «знешкодили» черговий ліфт і несли поцуплене на металобрухт.

Як стало відомо, обоє затриманих вже й раніше потрапляли до поля зору правоохоронців. Один із них кілька разів відсидів за крадіжки. Проти викрадачів порушили кримінальну справу. Наразі правоохоронці встановлюють суму збитків від їх «трудів».