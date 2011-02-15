У Львові говоритимуть про безпеку АЕС

Львів. 15 лютого. УНІАН. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності 17-18 лютого відбудеться науково-практичний семінар з пожежної безпеки АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі університету, захід розпочнеться о 10.00. У семінарі візьмуть участь представники ДП «Енергоатом», державної інспекції техногенної безпеки України, ВП «Рівненська АЕС».

Під час заходу буде розглянуто питання моделювання розвитку та впливу пожежі на будівельні конструкції та устаткування машинного залу АЕС, визначення меж вогнестійкості несучих конструкцій; особливості горіння водню та методи випробування вогнестійкості вогнезахисних поверхонь.

«До участі у роботі науково-практичного семінару запрошуються науково-педагогічні працівники університету», - зазначили в прес-службі.