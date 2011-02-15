На Бродівщині готуються до льодоходу

Львівська область. 15 лютого. УНІАН. У Бродівському районі створено Штаб керівництва з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій пов’язаних з весняним льодоходом.

Як повідомили УНІАН у Бродівській РДА, перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Іван Доскоч провів чергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісією створений районний Штаб керівництва з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій пов’язаних з весняним льодоходом, весняною повінню та дощовими паводками. Метою діяльності Штабу є підвищення ефективності протидії загрозам можливого проходження льодоходу, весняної повені, дощових паводків та оперативного і ефективного залучення сил та засобів цивільного захисту Бродівського району.

На засіданні комісії визначено ділянки, на яких можуть виникнути аварійні ситуації. За словами начальника Ясенівської ЕД-2 Золочівського УВГ Степана Грицака, на сьогодні в районі створені аварійні бригади для виконання запобіжних та аварійних протипаводкових робіт та запас матеріалів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Також він зазначив, що коштів на ремонт аварійно-небезпечних ділянок в районі немає. Тому Іван Доскоч виступив з ініціативою створити в районному бюджеті екологічний фонд для акумулювання коштів для ремонту таких точок.