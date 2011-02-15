На фермі від ураження струмом загинуло 47 тварин

Львівська область. 15 лютого. УНІАН. У Кам‘янка-Бузькому районі Львівщини від ураження електричним струмом загинуло 47 голів великої рогатої худоби. Подія трапилася на тваринницькій фермі с. Зубів міст, яка належить одній з агрофірм району.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що 52-річний зоотехнік агрофірми «ввімкнув електропостачання в приміщенні тваринницької ферми, в якій знаходилося 181 голів великої рогатої худоби, після чого від ураження електрострумом загинуло 47 голів ВРХ».

Сума завданих збитків встановлюється. Перевірку по даному факту проводить прокуратура Кам‘янка-Бузького району.