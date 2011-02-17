Посадовець «Львівгазу» заробляв на підключенні будинків до газу

Львівська область. 17 лютого. УНІАН. Правоохоронці Львівщини викрили начальника однієї із служб Золочівського УЕГГ ВАТ «Львівгаз», який займався привласненням коштів, що надходили за підключення житлових будинків до газової мережі.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що 31-річний посадовець, зловживаючи службовим становищем, привласнив понад 2 600 гривень отриманих від жителів с.Почапи та с.Опаки Золочівського району в якості оплати за підключення житлових будинків до газової мережі.