Прокуратура подала позов до квартирно-експлуатаційного відділу Львова

Львів. 18 лютого. УНІАН. Прокуратурою Львівської області подано до господарського суду області позов в інтересах держави в особі публічного акціонерного товариства «Львівгаз» до квартирно-експлуатаційного відділу м.Львова про стягнення заборгованості за спожитий газ.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Сума заборгованості за спожитий природний газ становить понад 1 млн. 980 тис. грн.