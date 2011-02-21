На Львівщині порушено 14 кримінальних справ за махінації у підготовці до Євро

Львівська область. 21 лютого. УНІАН. Правоохоронними органами Львівщини порушено 14 кримінальних справ, на загальну суму збитків понад 50 млн.грн., за порушення у підготовці області до Євро-2012. Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, протягом минулого року, за наслідками проведених органами прокуратури перевірок було порушено 5 кримінальних справ загальна сума заподіяння шкоди у яких становить понад 7,6 млн.грн.

«Загалом, з часу дії державної програми з підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу органами прокуратури порушено 11 кримінальних справ, а всього правоохоронними органами Львівщини - порушено 14 кримінальних справ, на загальну суму збитків понад 50 млн.грн.», - інформує прес-служба прокуратури області.

Як наголошується у повідомленні, «при цьому способи заволодіння державними коштами не вирізняються різноманітністю злочинних схем та зводились до фактичного невиконання належних об’ємів робіт за отримані кошти».

Зокрема, у січні поточного року органами прокуратури було викрито факт, за яким порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо протиправного отримання однією з підрядних організацій бюджетних коштів на підставі фіктивних актів виконаних ремонтних робіт об’єктів культури, включених до цільової програми з підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.