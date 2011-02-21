У Львові анонім повідомив про замінування приміщення цирку

20:04, 21 лютого 2011
Львів
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На місце виїхали спеціальні підрозділи

Львів. 21 лютого. УНІАН. Сьогодні, о 19.25, невідомий чоловік по телефону оперативної служби «102» повідомив про замінування приміщення львівського цирку.

Як передає кореспондент УНІАН, на місце події вже прибули слідчо-оперативна група ГУ МВС України у Львівській області, спеціалісти вибухо-технічної служби.

За словами співробітників львівського цирку, сьогодні у приміщенні цирку мала відбутися презентація нового альбому пітерського  гурту «Король і Шут» - «Театр Демона».

Нагадаємо, що ВО «Свобода» вимагала скасувати концерт пітерського гурту «Король і Шут» у Львові, під час якого музиканти планували презентувати новий альбом «Театр Демона».

Відповідне депутатське звернення «Свобода» направила губернатору Львівщини Михайлові Цимбалюку та голові Львівської облради Олегові Панькевичу.

 

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