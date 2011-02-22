Львів. 22 лютого. УНІАН. В Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові відбувся чемпіонат України з гирьового спорту - у поштовху довгим циклом - серед ветеранів, чоловіків та юніорів.

Як повідомили УНІАН у Академії, на урочистому відкритті чемпіонату начальник Академії генерал-лейтенант Павло Ткачук привітав гостей та учасників змагань і побажав їм перемоги.

Учасниками змагань стали близько 160 спортсменів із 18 областей України у вагових категоріях від 60 до понад 90 кілограмів. Про рівень чемпіонату свідчить той факт, що у ньому взяли участь 4 заслужених майстри спорту, 7 майстрів спорту міжнародного класу, 31 майстер спорту, зокрема - Костянтин та Василь Пронтенки, Володимир Андрейчук. Обслуговували змагання 10 суддів міжнародної категорії. Протягом першого дня свою майстерність продемонстрували спортсмени-ветерани, а також атлети у ваговій категорії до 90 кілограмів, а наступного – 90 кілограмів та вище. Головним суддею змагань був суддя національної категорії майор Сергій Романчук, а головним секретарем – суддя міжнародної категорії Борис Смірнов. Допомагали у суддівстві курсанти Академії, які навчаються за спеціальністю «Фізичне виховання».

Варто також зазначити, що штовхали гирі і представники нашого навчального закладу – неодноразові переможці змагань різного рівня, зокрема - курсант Денис Бондар і курсант Тарас Каргальсков, який виборов ІІІ місце у ваговій категорії до 60 кілограмів серед юніорів.

Отже, у загальнокомандній першості серед чоловіків та юніорів не було рівних спортсменам Полтавської області, які зайняли перше місце. На другому місці - спортсмени Харківщини. Третю сходинку п’єдесталу пошани опанували гирьовики Житомирщини.

Усі призери нагороджені кубками, грамотами та медалями, а також фотокнигами про Академію. Крім того усі, хто посів перші місця у своїх вагових категоріях, візьмуть участь в чемпіонаті світу, який цього року відбудеться в російському місті Казань.