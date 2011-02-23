ДАІ затримала «на гарячому» квартирного злодія

Львів. 23 лютого. УНІАН. У Львові близько 5.00 у відділ Державтоінспекції міста Львова надійшло повідомлення про те, що на вул. Металістів підозра у вчиненні квартирної крадіжки. За даною адресою черговий скерував екіпаж ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ у Львівській обалсті, прибувши на місце події, інспектори дорожньо-патрульної служби помітили, як з балкону будинку (зазначеного в орієнтуванні) спускався чоловік. При спробі його затримати, підозрюваний у злочині намагався втекти.

Проте даного громадянина таки було затримано. Чоловіка доставлено у Личаківський райвідділ міліції. Ним виявився 32-річний мешканець Львівської області.