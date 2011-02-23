У Львові буде фестиваль «День Пластуна»

Львів. 23 лютого. УНІАН. 26-27 березня у Львові відбудеться фестиваль творчості «День пластуна 2011: Догори дриґот».

Як повідомили УНІАН організатори, на фестиваль збереться молодь зі всієї України, які сформують понад 50 команд.

Основою фестивалю стане двоетапний театральний конкурс, де учасники повинні вразити журі акторською грою та оригінальністю постановки. Пластуни визначатимуть найкращі фотороботи, відеоролик та презентацію.

Найсміливіші та найактивніші зможуть проявити себе у конкурсі краси «Міс та Містер «Дня пластуна». А любителі комп’ютерних ігор зможуть взяти участь у кібер-турнірі Scout Cyber Tournament "Lviv Open 2011".

Також під час фестивалю, 27 березня відбудеться презентація книги про засновника скаутського руху - лорда Бейдена-Пауелла. Книга Маргаріт де Боумон "Вовк, який ніколи не спить. Історія про Бейден-Пауелла" розповідає про життя, військову службу Бейдена-Пауелла, а також зародження світового скаутингу.

Організатори розраховують, що в заході візьме участь близько 2000 дітей. Захід проходитиме у Центрі творчості дітей та юнацтва «Погулянка».