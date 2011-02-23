У Львові поклали квіти до могили невідомого солдата

Львів. 23 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові заходи із відзначення Дня захисника Вітчизни розпочалися із урочистої церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата на території Меморіального комплексу Пагорб Слави.

Про це УНІАН повідомили у Західному регіональному медіа-центрі Міноборони.

Урочистості забезпечувало понад 100 військовослужбовців роти почесної варти та оркестру Академії Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного та воїнів-десантників 80 окремого аеромобільного полку 13 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України.

Вшанувати пам’ять полеглих захисників Вітчизни прибули командувач Західного оперативного командування та голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. Від військових колективів Львівського гарнізону квіти до підніжжя пам’ятника поклали начальник Академії Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук, командир Повітряного командування «Захід» генерал-майор Станіслав Павлович, начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Іван Гайда, керівник 58 Будинку офіцерів Львівського гарнізону полковник Віталій Провозін. Серед тих, хто зібрався у цей день на Пагорбі Слави було чимало ветеранів військової служби та колишніх фронтовиків. А тому, звертаючись до присутніх, командувач Західного ОК генерал-майор Юрій Думанський зазначив, що у цей день, насамперед, потрібно пам’ятати про тих, хто власним прикладом виховував сучасних військовослужбовців.

Після покладання квітів на Пагорбі Слави, усіх ветеранів, які брали участь у цьому заході було запрошено до клубу 80 окремого аеромобільного полку, де на них вже чекали артисти Західного територіального Центру військово-музичного мистецтва із святковим концертом.