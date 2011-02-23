У Львові анонім повідомив про замінування трьох судів і школи
Евакуювали більше 400 осіб
Львів. 23 лютого. УНІАН. Сьогодні, о 14.18, у Львові невідомий чоловік зателефонував на номер «102» і повідомив, що у приміщення на вулиці Чоловського, 2, де розташовані Львівський адміністративний окружний суд, Галицький районний суд Львова і Сихівський районний суд Львова, закладено вибухові пристрої.
Про це повідомив УНІАН помічник начальника ГУ МНС України у Львівській області Віталій Туровцев.
Вимог, які б могли відвернути вибух, анонім не висував. Із будівлі проводиться евакуація. На даний час евакуйовано 240 осіб.
На місці події працівники вибухо-технічної служби проводять обстеження, співробітники МНС здійснюють чергування по периметру будівлі.
Також, як повідомив В.Туровцев, о 14.20 на «102» надійшло повідомлення про закладену вибухівку у школі №99 на вулиці Творчій, 1 у Львові. Заняття перервано, з навчального закладу евакували 180 учнів та 20 педагогів і працівників школи. На місці працюють підрозділи МВС та МНС.