У Львові анонім повідомив про замінування трьох судів і школи

Львів. 23 лютого. УНІАН. Сьогодні, о 14.18, у Львові невідомий чоловік зателефонував на номер «102» і повідомив, що у приміщення на вулиці Чоловського, 2, де розташовані Львівський адміністративний окружний суд, Галицький районний суд Львова і Сихівський районний суд Львова, закладено вибухові пристрої.

Про це повідомив УНІАН помічник начальника ГУ МНС України у Львівській області Віталій Туровцев.

Вимог, які б могли відвернути вибух, анонім не висував. Із будівлі проводиться евакуація. На даний час евакуйовано 240 осіб.

На місці події працівники вибухо-технічної служби проводять обстеження, співробітники МНС здійснюють чергування по периметру будівлі.

Також, як повідомив В.Туровцев, о 14.20 на «102» надійшло повідомлення про закладену вибухівку у школі №99 на вулиці Творчій, 1 у Львові. Заняття перервано, з навчального закладу евакували 180 учнів та 20 педагогів і працівників школи. На місці працюють підрозділи МВС та МНС.