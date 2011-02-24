Затримано шахрайку, яка виманювала у людей кошти на візи

Львів. 24 лютого. УНІАН. На вокзалі у Львові затримано 45-річну мешканку Пустомитівського району Львівщини, яка протягом кількох років обдурювала людей.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, жінка вдавала з себе впливову чиновницю і пропонувала львів’янам та гостям міста свої послуги, зокрема допомогу в отриманні віз. За сприяння псевдо-чиновниця вимагала у людей гроші, які отримувала під час зустрічей через кілька днів.

«Звісно, що реальної законної можливості надання такої послуги жінка не мала, отож гроші протягом тривалого часу не повертала», - зазначають правоохоронці.

Поки що йдеться про $3800, видурених у людей. Утім, слідство тільки розпочалось.

Скільки ще буде доведено випадків шахрайства з боку цієї особи, невідомо. Зараз жінка знаходиться на підписці про невиїзд.