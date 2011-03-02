До Львова з’їжджаються учасники засідання Міжурядової Координаційної Ради

Львів. 2 березня. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк особисто зустрічає учасників IX засідання українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва (МКРМС). Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Спершу М.Цимбалюк у аеропорті «Львів» вітав голову української частини МКРМС – заступника Міністра закордонних справ Євгена Микитенка.

Разом із головою Львівської ОДА заступника керівника зовнішньополітичного відомства України на львівському летовищі зустрічали: Посол з особливих доручень МЗС України Михайло Бродович; Посол України в республіці Польща Маркіян Мальський; представник МЗС України у Львові В’ячеслав Войнаровський і начальник управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації Лев Захарчишин.

У робочому кабінеті Михайло Цимбалюк провів розмову з Євгеном Микитенком. Під час розмови голова Львівської ОДА обговорив з заступником міністра закордонних справ України ситуацію і перспективи співпраці з сусідніми регіонами Польщі.

Особливу увагу під час цієї розмови присвятили питанням підготовки до проведення матчів футбольної першості Європи 2012 року.

Додамо, що 3 березня відбудеться урочисте підписання протоколу IX засідання українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва.