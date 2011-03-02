До Львова прибув заступник держсекретаря МЗС Польщі

Львів. 2 березня. УНІАН. Сьогодні у межах IX засідання українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва (МКРМС) прилетів заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ та адміністрації РП Пьотр Стаханьчик. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У аеропорту «Львів» гостя зустрів голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

На зустрічі також були присутні перший заступник голови Львівської облради Петро Колодій, заступник міського голови Львова Василь Косів, представник МЗС України у Львові Вячеслав Войнаровський, Генеральний консул Польщі у Львові Гжегож Опаліньскі.

Голова Львівської ОДА та заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ та адміністрації РП провели робочу бесіду, під час якої обговорили питання співпраці Львівщини та Польщі.

П.Стаханьчик є співголовою МКРМС. З українського боку МКРМС очолює заступник Міністра закордонних справ України Євген Микитенко, який прибув на Львівщину раніше.

Засідання українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва відбудеться 3 березня.