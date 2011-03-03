У Львові горіла «Шкода»

Львів. 3 березня. УНІАН. Сьогодні у Львові горів легковий автомобіль «Шкода Феліція».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу в автомобілі на вул. Лінкольна, 51 надійшло до рятувальників о 02.09. Вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля, пошкоджено облицювання автомобіля. Збитки завданні від пожежі встановлюються.

За інформацією МНС, причиною загоряння стало коротке замикання в електромережі автомобіля.

Загалом за минулу добу зареєстровано 6 пожеж.