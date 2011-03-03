У Львові підписали протокол українсько-польської Міжурядової ради

Львів. 3 березня. УНІАН. У Львові відбулося IX засідання українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва за головування співголів МКРМС заступника міністра закордонних справ України Євгена Микитенка та заступника державного секретаря Міністерства внутрішніх справ та адміністрації РП Пьотра Стаханчика.

За підсумками засідання було підписано Протокол.

Участь у засідання також взяли голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, мер Львова Андрій Садовий.

Співголови підвели підсумки діяльності Ради за період від останнього засідання, а також обговорили перспективи та напрями подальшого розвитку українсько-польського транскордонного і міжрегіонального співробітництва.

Під час засідання відбулось підбиття підсумків роботи та планування діяльності на 2011 рік: Комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури, Комісії з питань просторового планування, Комісії з питань транскордонного співробітництва.

У межах засідання, зокрема, йшлося про будівництво дороги А4 до ПП «Краковець-Корчова», розробку концепції функціонування українсько-польського кордону під час проведення Чемпіонату. Також під час засідання було наголошено на важливості внесення змін і доповнень до Шенгенського Кодексу Кордонів в частині можливості організації спільного прикордонно-митного контролю в автомобільних пунктах пропуску на території третьої країни. Під час брифінгу П. Стаханчик зазначив, що польська сторона активно будує зі своєї сторони два пункти пропуску через український кордон у Будомєжі та Долгобичуві. Сторони також домовились про створення робочої групи щодо створення транскордонних кластерів в межах Комісії з питань транскордонного співробітництва.

У межах зустрічі сторони розглянули питання використання дво- та багатосторонніх механізмів ініціативи ЄС „Східне партнерство” для реалізації конкретних проектів транскордонного та міжрегіонального співробітництва, які також закладені в Дорожній карті українсько-польського співробітництва на 2011-2012 роки, зокрема, під час Польського головування в ЄС.

Голова Львівської ОДА у межах зустрічі розповів про підсумки засіданні Комісії з питань транскордонного співробітництва українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва (голова ЛОДА та воєвода Підкарпатський є співголовами згаданої комісії), яке відбулось 24 лютого у м. Кєльнарова. Зокрема про розглянуті на засіданні питання забезпечення безпеки та запобігання загрозам на прикордонних територіях України та Польщі, розвитку транскордонних контактів між адміністративно-територіальними одиницями України та Польщі, створення транскордонних кластерів.

Посол з особливих доручень МЗС України М.Бродович та голова ЛОДА М. Цимбалюк наголосили на тому, що Польща має бути зацікавлена у використанні важелів впливу під час головування в ЄС, в тому числі у частині внесення змін до двосторонньої угоди про малий прикордонний рух. Йдеться про розширення зони дії угоди про малий прикордонний рух з 30 км + до 50 км.

Співголови МКРМС Євген Микитенко та Пьотр Стаханчик відзначили високій рівень підготовки ІХ засідання комісії та наголосили на продовженні розвитку співпраці між Україною та Польщею.