У Львові посадовець РДА підробив розпорядження адміністрації

Львів. 3 березня. УНІАН. У Львові посадовець Личаківської РДА підробив розпорядження райдержадміністрації (дозвіл на продаж квартири у 2006 році). Про це повідомили УНІАН у правоохоронних органах.

За даним фактом проводиться розслідування.

За вказаний злочин передбачається відповідальність за ст. 366 ч.2 КК України (Службове підроблення. Карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).