Відкриття міжнародної конференції «Європейський Союз – Росія – Україна: у пошуках нових модальностей партнерства»

Захід розпочнеться о 10.00 НУ «Львівська політехніка», головний корпус, актовий зал, вул. Бандери, 12 Учасники: Михайло Цимбалюк – голова Львівської ОДА

– голова Львівської ОДА Костянтин Косачів – голова Комітету у міжнародних справах Державної Думи Російської Федерації

– голова Комітету у міжнародних справах Державної Думи Російської Федерації Павел Коваль – депутат Європейського парламенту (Польща), Співголова Комітету парламентського співробітництва Україна - ЄС

– депутат Європейського парламенту (Польща), Співголова Комітету парламентського співробітництва Україна - ЄС Анатолій Орел – генеральний директор Центру міжнародних та порівняльних досліджень

– генеральний директор Центру міжнародних та порівняльних досліджень Й.В. Крістер Мікелссон – надзвичайний та Повноважний Посол Финляндської Республіки в Україні

– надзвичайний та Повноважний Посол Финляндської Республіки в Україні Сергій Гриневецький – перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України

– перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України Леонід Кожара – заступник голови Комітету у закордонних справах Верховної Ради України, Радник Президента України, Президент Центру міжнародних та порівняльних досліджень

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