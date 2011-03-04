Відкриття міжнародної конференції «Європейський Союз – Росія – Україна: у пошуках нових модальностей партнерства»
10:00, 04 березня 2011Львів
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Захід розпочнеться о 10.00
НУ «Львівська політехніка», головний корпус, актовий зал, вул. Бандери, 12
Учасники:
- Михайло Цимбалюк – голова Львівської ОДА
- Костянтин Косачів – голова Комітету у міжнародних справах Державної Думи Російської Федерації
- Павел Коваль – депутат Європейського парламенту (Польща), Співголова Комітету парламентського співробітництва Україна - ЄС
- Анатолій Орел – генеральний директор Центру міжнародних та порівняльних досліджень
- Й.В. Крістер Мікелссон – надзвичайний та Повноважний Посол Финляндської Республіки в Україні
- Сергій Гриневецький – перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України
- Леонід Кожара – заступник голови Комітету у закордонних справах Верховної Ради України, Радник Президента України, Президент Центру міжнародних та порівняльних досліджень
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