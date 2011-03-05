Керівник ЛОДА зобов’язав Старосамбірську РДА допомогти мешканцям села Іванів

Львів. 5 березня. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк 4 березня у прямому ефірі нової програми телеканалу «ZIK» – «Особистий прийом» – зобов’язав керівника Старосамбірської РДА Володимира Цегенька упродовж місяця вирішити болючу проблему мешканців села Іванів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, люди за посередництвом програми «Особистий прийом» поскаржилися керівнику ЛОДА, що до їхнього села вже кілька років не їздить автобус. І ще пожалілися на відсутність у населеному пункті магазину, попри неодноразові запевнення чиновників вирішити цю проблему. У сюжеті, що його підготувала знімальна група «Особистого прийому», працівник Старосамбірської РДА заявив, що районна влада не може забезпечити транспортне сполучення з селом Іванів, оскільки, мовляв, це прерогатива області. Такі слова М.Цимбалюк прокоментував доволі різко.

«Це дуже непрофесійна відповідь. Район має достатньо важелів, щоби цю проблему вирішити. Хороший керівник шукає способи розв’язання проблеми, а поганий – вишуковує причини чогось не робити», - зазначив губернатор.

А стововно відсутності магазину, де мешканці Іваніва могли б купувати продукти харчування, голова Львівської ОДА сказав, що «якщо місцеві підприємці не захочуть відкрити у селі магазин, то проблему можна вирішити за допомогою розгалуженої торгівельної мережі «Облспоживспілки».

М.Цимбалюк в ефірі нового інтерактивного проекту телеканалу «ZIK» безпосередньо звернувся до голови РДА: «Беріть справу на контроль і я чекаю на відповідь».