Губернатор розпорядився допомогти багатодітній родині з Сопошина

Львів. 5 березня. УНІАН. Відповідаючи на звернення глядачів у прямому ефірі інтерактивного проекту телеканалу «ZIK» «Особистий прийом», голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк 4 березня дав доручення керівникові Жовківської РДА Володимиру Волошину вивчити ситуацію з умовами життя багатодітної родини Голубів з села Сопошин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, вже наступного ранку – 5 березня заступник голови районної державної адміністрації Дмитро Чернюх особисто відвідав сім’ю у їхньому помешканні.

У родині Голубів – семеро діток, віком від 7 до 15 років. Їхня мама померла рік тому, а батька у жовтні позбавили батьківських прав за пияцтво. Дітьми опікується тітка. Багатодітна родина прописана у трикімнатній квартирі у Жовкві, яку придбали за кошти РДА, але фактично проживає у Сопошині. У квартирі зараз за сприяння районної держадміністрації триває ремонт. У розмові з заступником голови РДА тітка-опікун і ще бабуся діток сказали, що сім’я вчасно отримує усі належні грошові виплати від держави і коштів їм вистачає. Родичі дітей сімейства Голубів також запевнили, що дітки одягом і харчами забезпечені повністю. Єдине, так це попросили допомогти з насінням картоплі. В. Волошин пообіцяв, що ще у березні райдержадміністрація бараболею для садіння Голубів забезпечить. І запропонував, у разі необхідності, звертатися за допомогою до райдержадміністрації.

А допоки у жовківській квартирі багатодітної родини триває ремонт, одна дитина з сім’ї перебуває на лікуванні у Євпаторії. А ще чотирьох дітлахів з цього сімейства райдержадміністрація скеровує на оздоровлення у Міжнародний дитячий центр «Артек», - інформує прес-служба ЛОДА.