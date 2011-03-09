Посадовець Франківської РА «погорів» на хабарництві

Львів. 9 березня. УНІАН. Закінчено розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням одного з працівників Франківської районної адміністрації Львівської міської ради у вимаганні та одержанні хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, прокуратурою Франківського району м.Львова під час досудового слідства з'ясовано, що обвинувачений працюючи на посаді спеціаліста соціально-економічного розвитку районної адміністрації, протягом грудня 2010 року вимагав від приватного підприємця хабар в розмірі понад 4 тис.грн. та одержав такий в сумі 1550 грн. за сприяння останньому в організації розташування тимчасових об'єктів вуличної торгівлі та вподальшому їх безперешкодній роботі.