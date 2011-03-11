У Трускавці скоротилася кількість відпочиваючих

Львівська область. 11 березня. УНІАН. У курортному Трускавці скоротилася кількість відпочиваючих, що призвело до переведення працівників курорту на неповні ставки, скорочення і, як результат, недонадходження до міського бюджету. Про це йшлося під час прес-конференції у Трускавецькій міській раді міського голови Трускавця Руслана Козира і його заступників «100 днів на посаді».

Як повідомили УНІАН у Трускавецькій міській раді, відповідаючи на запитання журналістів щодо дій міської влади у контексті відсутності відпочиваючих на курорті, переведення працівників курорту на неповні ставки, скорочення, як результат – недонадходження до міського бюджету, заступник міського голови з питань розвитку курорту Юрій Яворський повідомив, що презентовано проект Програми «Стратегічні напрямки розвитку міста-курорту Трускавця до 2020 року». Створено координаційну раду з питань промоції курорту.

«Залучаємо фахівців з піар-кампаній, зокрема столичних. Готуємо фільм про Трускавець і очікуємо приїзду О.Ступнікова – піар-менеджера», - зазначив Юрій Яворський.

Він також поінформував, що створено депутатську групу, яка досліджуватиме питання наповнення міського бюджету розвитку.

«Ми плануємо провести конференцію урологів. Вже йдуть переговори з Росією, Ізраїлем щодо запрошення фахівців. На початок травня заплановано проведення фестивалів. Днями буде представлено перспективний план дій. Щомісяця у Трускавці мають відбуватися різні дійства із запрошенням авторитетних гостей. Якщо туристичні виставки відбуваються в Києві, то чому вони не можуть відбуватися в Трускавці?», - зазначив заступник мера.