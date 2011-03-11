Метеорологи розповіли, що чекає Україну в XXI ст.

Київ. 11 березня. УНІАН. У цьому сторіччі середня температура в Україні виросте на 5-8 градусів, що призведе до засух, перерозподілу сільськогосподарських угідь з півдня країни на північ і дозволить Україні скласти конкуренцію середземноморським курортам. До такого висновку прийшли експерти національної метеорологічної служби Великобританії, висновки яких вчора були представлені в Києві. Міжнародне дослідження не одержало однозначної оцінки серед вітчизняних екологів.

Як повідомляє "Коммерсант-Украина", вчора в Києві була представлена доповідь "Наслідки зміни клімату. Україна", підготовлений національною метеорологічною службою Великобританії в рамках співпраці під егідою ООН. Документ містить прогнози кліматичних змін і їх впливу на різні галузі господарства України до кінця ХХI сторіччя, зроблені на аналізі поточної екологічної ситуації в країні. Британські експерти відзначають, що їх дослідження є одним з небагатьох, що оцінюють ситуацію з кліматом саме в Україні, оскільки раніше вивчалася ситуація в цілому по Європі.

Згідно з результатами проведеного дослідження, в цьому столітті в Україні середня температура повітря підвищиться на 5-8 градусів, що призведе до скорочення морозного і сніжного періоду в середньому на 50 днів. Кліматичні зміни призведуть до опадів у вигляді злив в холодну пору року і збільшення засух влітку.

У глобальному потеплінні британські метеорологи бачать загрозу життєдіяльності людей і прогнозують зростання захворювань серцево-судинної системи і дихальних шляхів, а також смертей літніх людей від теплових ударів. Передбачається, що потепління матиме серйозний вплив на виробництво електроенергії: "З підвищенням температури зменшиться попит на опалювання в зимовий період, але будуть рости потреби в охолоджуванні влітку. Враховуючи, що енергетична інфраструктура Україна дуже уразлива – більше 95% електростанцій вичерпали свій експлуатаційний ресурс, - виникне необхідність в ретельному управлінні об`єктами з виробництва і постачання електроенергії".

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко вважає, що прогнози експертів на 100 років не мають сенсу. "Від подібних досліджень і звітів не немає ніякого толку, - заявив пан Борейко.– Учені всього світу не мають єдиної думки щодо глобального потепління. Нашому уряду слід вирішувати тактичні задачі: вирубка лісів, забруднення повітря і поліпшення якості води".

Про те, що ситуація з лісами і водними ресурсами може стати загрозливою, говориться і в доповіді. Британські метеорологи прогнозують зміну врожайності і перерозподіл сільськогосподарських угідь з південних і східних територій на північ країни, а також збільшення потреби в зрошуванні земель. Вони також допускають скорочення площі лісів в Україні і збільшення кількості лісових пожеж. Чи не єдиною сферою життя, на якому глобальне потепління може позначитися позитивно, виявився туризм. "У міру того як інші території, наприклад середземноморське побережжя, стануть менш привабливими для туристів через ризик повеней у зв`язку із змінами клімату, турпоток до України буде рости", - відзначають експерти.