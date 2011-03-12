На кордоні затримано понад 200 ящиків цигарок (фото)

Львів. 12 березня. УНІАН. Сьогодні в пункті пропуску «Краковець» Львівської області затримано контрабанду понад 200 ящиків контрабандних сигарет. Про це УНІАН повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Вантажний автомобіль марки «Вольво» української реєстрації прибув в пункт пропуску під митним забезпеченням, що відбулося у місті Броди під Львовом. У супровідних документах було зазначено, що в даному автомобілі перевозилися 18 палетів дерев’яного брусу в Республіку Польща. Під час огляду авто тільки в одному палеті було ретельно сховано 12 ящиків цигарок.

За попередньою оцінкою загальна сума контрабанди складе понад 1 млн. грн.

Загалом прикордонники області виявлено понад 706 тисяч пачок сигарет на 6 млн. грн.