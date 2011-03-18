Затверджено план реконструкції Привокзальної площі у Львові

Львів. 18 березня. УНІАН. «Ми переходимо у практичну стадію реконструкції Привокзальної території залізничного вокзалу «Львів». Про це наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час наради з питань реконструкції площі.

За словами голови ОДА, після виїзного засідання з питання реконструкції площі, яке відбулось за участі генерального директора «Укрзалізниці» Михайла Костюка 28 січня цього року, було видано доручення про створення робочої групи з питань реконструкції залізничного вокзалу та привокзальної площі. Відбулося чотири засідання групи.

«Сьогодні ми затвердили «Зведений план завдань та заходів з реконструкції привокзальної території залізничного вокзалу Львів в контекст підготовки до проведення Чемпіонату Європи 2012». Відповідно до нього проводитимуться всі роботи», – наголосив М. Цимбалюк.

Від моменту створення робочої групи було проведено наступні заходи: інвентаризацію об’єктів та мереж, які розміщені на території згаданої площі, розроблено проект концепції реконструкції площі та проект схеми руху транспорту та пасажиропотоків, будівництва нових автобусних станції на вул. Городоцькій (в районі Приміського вокзалу та вул. Збиральної).