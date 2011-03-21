Львівщина готується до Дня довкілля

Львів. 21 березня. УНІАН. У Львівській області від сьогодні розпочинається місячник озелененя та благоустрою і підготовка до Дня довкілля 16 квітня. Про це голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повідомив 21 березня на селекторній нараді з головами РДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З цією метою створено обласний оргкомітет, а головам районних державних адміністрацій та міським головам міст обласного значення доручено утворити відповідні територіальні робочі групи.

Під час проведення заходу планується упорядкувати та привести до належного естетичного та санітарного стану, прибудинкові території, дитячі та спортивні майданчики, парки і сквери та провести акції «Посади дерево і збережи його», «Україна без сміття», операції «Первоцвіт-2011», «Нерест-2011», «Тиша в угіддях».

До зазначених заходів планується залучити волонтерів, представників громадськості, учнівської та студентської молоді, а також осіб, зареєстрованих у районних, міськрайонних та міських центрах зайнятості, як безробітних.

Від 21 березня до 17 квітня в області проводиться акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». В цей період в області планується висадити понад 2 млн дерев, посадка лісів – 200 га, в тому числі 15 га нових лісів.