Заввідділом львівської СЕС звинувачують у хабарництві
09:19, 22 березня 2011Львів
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Вимагала гроші за експертизу
Львів. 22 березня. УНІАН. Завідуюча одного з відділів львівської СЕС підозрюється в отриманні хабара від підприємця.
Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції із заявою звернувся заступник директора одного з приватних підприємств Пустомитівського району, який повідомив про те, що завідуюча відділом львівської СЕС «за проведення експертизи вимагала та отримала від нього хабар в сумі 100 доларів США».
Проводиться розслідування.
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