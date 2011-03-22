Заввідділом львівської СЕС звинувачують у хабарництві

Львів. 22 березня. УНІАН. Завідуюча одного з відділів львівської СЕС підозрюється в отриманні хабара від підприємця.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції із заявою звернувся заступник директора одного з приватних підприємств Пустомитівського району, який повідомив про те, що завідуюча відділом львівської СЕС «за проведення експертизи вимагала та отримала від нього хабар в сумі 100 доларів США».

Проводиться розслідування.