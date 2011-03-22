На Львівщині до роковин катастрофи на ЧАЕС видадуть «Книгу пам’яті»

Львів. 22 березня. УНІАН. У Львівській області до 25-их роковин катастрофи на Чорнобильській АЕС планують видати «Книгу пам’яті». Про це йшлося під час засідання оргкомітету з підготовки та проведення заходів, пов’язаних із 25-ми роковинами катастрофи на Чорнобильській АЕС, на виконання доручення голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

Як повідомили УНІАН у ОДА, під час засідання комітету обговорювалося проведення на Львівщині заходів, які приурочені до 25-річчя з дня Чорнобильської катастрофи. Зокрема буде проведено ряд зустрічей з постраждалими та ліквідаторами аварії на ЧАЕС, лекції у вишах та відкриті уроки в школах за їх участі. До річниці катастрофи також впорядкують меморіальні комплекси і поховання постраждалих внаслідок трагедії на ЧАЕС, проведуть поминальну панахиду за померлими. Окрім того, відбудеться вечір-реквієм «Дзвони Чорнобиля», фотовиставка та благодійний концерт.

За інформацією ОДА, зараз на диспансерному обліку на Львівщині перебуває більше 4 тисяч ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. У межах відзначення 25-их роковин цієї трагедії розглядатиметься питання вручення державних відзнак ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Також під час засідання комітету йшлося про покращення умов проживання ліквідаторів і постраждалих у Чорнобильській катастрофі. Цього року в Україні планують виділити близько 10 млн. грн. на закупівлю житла для цієї категорії осіб.