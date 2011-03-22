Цимбалюк отримав подяку від УГКЦ

Львів. 22 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк отримав подяку від імені єпископату Української греко-католицької церкви за відновлення у Харкові меморіальної дошки Патріарху УГКЦ Йосифові (Сліпому) та участь її відкриття на будівлі ДАІ у Харкові. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Цей акт є свідченням Вашої зрілої державницької позиції та мудрого керівництва областю.

Ми переконані, що постать Патріаха Йосифа (Сліпого), незламного духовного мужа Церкви та патріота, для якого подвиг на славу Бога й України був змістом його життя, слугуватиме прикладом для наслідування теперішнім і прийдешнім поколінням діяти з такою ж стійкістю та любов’ю на благо нашого рідного краю – нашої спільної матері – України», - йдеться у подяці голові Львівської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютогоу Харкові урочисто відкрили Меморіальну дошку видатному українському церковному і громадському діячу, Патріарху Української греко-католицької церкви Кардиналу Йосипу Сліпому.

Нагадаємо, меморіальна дошка Патріарху Йосипу Сліпому була встановлена у Харкові в 2005 році під час з’їзду Світового конгресу українців на приміщенні колишньої пересильної в’язниці, яке зараз належить міліції Ленінського району Харкова. Після першого знищення у 2008 році дошка була відновлена за кошти Спілки української молоді та Фонду Гната Хоткевича. Вдруге дошку розбито 12 листопада 2010 року.