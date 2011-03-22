На Львівщині з дитсадку госпіталізували 6 дітей

Львівська область. 22 березня. УНІАН. На Львівщині 18 – 19 березня до інфекційного відділення Золочівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гострий ентероколіт госпіталізовано 6 (шестеро) дітей. Потерпілі відвідували дитячий садок №7 в м. Золочів (кількість дітей в садочку 351 особа), стан дітей оцінюється як середнього ступеня важкості.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Львівській області.

18 березня в лікарню було госпіталізовано 4 дитини, 19 березня – 2 дитини. 20 березня з лікарні виписано двох дітей.

На ранок 22 березня в інфекційному відділенні Золочівської ЦРЛ продовжують перебувати 4 (четверо) дітей. По даному факту проводиться епідрозслідування, фахівцями Золочівської СЕС взято проби на бактеріологічне дослідження.

Обставини виникнення спалаху та джерело збудника інфекції – встановлюються.