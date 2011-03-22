Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Кучми
Екс-президент на підписці про невиїзд
Київ. 22 березня. УНІАН. Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін підтверджує інформацію про порушення кримінальної справи проти колишнього Президента України Леоніда Кучми.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Кузьмін заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
«…Питання кваліфікації справи – це питання не сьогоднішнього дня. Л.Кучма підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, які призвели до вбивства журналіста Гонгадзе», - сказав він.
За словами першого заступника генпрокурора, під час розслідування справи про вбивство Георгія Гонгадзе в окреме провадження було виділено справу щодо обвинувачення у вбивстві журналіста колишнього генерала МВС Олексія Пукача.
Як зазначив Р.Кузьмін, «в ході розслідування основної справи за фактом вбивства журналіста відпрацьовувалися організатори, співучасники, можливі замовники. Саме в результаті цього зібрано достатньо доказів щодо причетності Леоніда Даниловича у злочині – у вбивстві Гонгадзе і незаконних діях до журналіста Подольського».
При цьому Р.Кузьмін наголосив, що Л.Кучмі обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. «Відповідну постанову направлено до прикордонної службі», - сказав він.
Р.Кузьмін висловив упевненість, що розслідування цієї справи буде закінчено найближчим часом. «Сподіваюсь, справа буде завершена в найближчий час», - зазначив він.
Як повідомило у понеділок, 21 березня, агентство УНН (Українські національні новини) з посиланням на джерела, наближені до ГПУ, «Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Президента України (1994-2005 рр.) Л.Кучми у справі щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе”.
Довідка УНІАН. журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року у лісі в Київській області було знайдене тіло без голови, яке, за висновком експертів, могло належати журналісту.
15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – екс-генерал МВС О.Пукач - перебував к розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.
6 грудня 2010 року прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за звинуваченням О.Пукача у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України і ч. 3 ст. 166 і пп. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.
Досудовим слідством встановлено, що у ніч на 17 вересня 2000 року О.Пукач, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та інших посадовців, скоїв умисне вбивство Г.Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських і журналістських обов`язків.