На Львівщині з’явилася нова спортивна федерація

Львів. 22 березня. УНІАН. У Львівській області підписано угоду про співпрацю управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА та новоствореної спортивної федерації – Львівського обласного осередку федерації планерного спорту України.

Про це УНІАН повідомила заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.

Головою Львівського обласного осередку обрано Максима Сінєльнікова.

«Бажаємо федерації планерного спорту успішного розвитку на Львівщині та збільшення кількості прихильників цього цікавого виду спорту, особливо серед дітей та молоді», – зазначають в управлінні з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА.