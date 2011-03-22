Презентовано програму промоції Львівщини

Львів. 22 березня. УНІАН. Сьогодні у Львові презентували Програму промоції Львівської області. Це загальна концепція, спрямована на те, щоб донести до цільових аудиторій в Україні та за кордоном інформацію про Львівщину як сприятливе для інтелектуальної праці та відпочинку середовище.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Це основа для комунікаційної стратегії Львівської області, спрямована на те, у чому в першу чергу зацікавлений регіон – залучення туристів та інвесторів», - розповів один з розробників програми, керуючий партнер компанії «Рro.mova» Євген Глібовицький. Він також наголосив на тому, що ця програма допоможе з невеликим бюджетом і обмеженими ресурсами «достукатись» до аудиторії.

У межах цієї програми Львівщину презентуватимуть як регіон із високоосвіченою та недорогою робочою силою, комфортним розташуванням та розвиненою транспортною інфраструктурою, чистим довкіллям та можливостями вирощування екологічно чистої агропродукції, а також високим потенціалом у зеленому туризмі, спа та оздоровчому туризмі, спортивному, а також ностальгійному історичному та культурному туризмі.

Окрім Програми промоції Львівської області також створено промоційне лого Львівщини, яке розробив відомий у Львові митець Влодко Кауфман. Загалом робота над Програмою тривала чотири місяці.

Тепер її повинні затвердити на сесії Львівської облради.