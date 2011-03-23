Львів. 23 березня. УНІАН. Сьогодні Президент України Віктор Янукович відзначив державними нагородами двох львів’ян. Відповідні укази є на офіційному сайті Глави держави.

Зокрема з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня керівника та концертмейстера камерного оркестру Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка, народного артиста України Артура Володимировича Микитку.

Крім того, почесне звання «Заслужений артист України» присвоєно львівському співакові, композиторові Тарасу Курчику.