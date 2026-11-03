'Укроборонпром' отримав нового керівника: що про нього відомо

Іван Гаврилюк – генерал-лейтенант та колишній заступник Міністра оборони України.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк очолив "Укроборонпром". Про це повідомив сам оборонно-промисловий комплекс.

"За результатами відкритого конкурсу на посаду генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" наглядова рада товариства ухвалила рішення про призначення нового керівника – генерал-лейтенанта Івана Юрійовича Гаврилюка", – написав "Укроборонпром" у своєму Telegram-каналі.

Наглядова рада призначила нового генерального директора за результатами конкурсного відбору та заключного етапу співбесід із претендентами.

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Іван Гаврилюк - що відомо про нового голову "Укроборонпрому"

Іван Гаврилюк народився 19 квітня 1971 року в селищі Іванопіль на Житомирщині. Він закінчив Сумське вище артилерійське командне училище. Упродовж військової кар’єри Гаврилюк пройшов усі основні командні щаблі – від командира взводу до керівних посад у Генеральному штабі Збройних сил.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Гаврилюка повторно призвали до лав Збройних сил. Він обійняв посаду начальника управління зв’язку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ.

5 жовтня 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про призначення Івана Гаврилюка заступником міністра оборони України. 17 травня 2024 року Гаврилюка підвищили до першого заступника міністра оборони.

У квітні 2025 року Іван Гаврилюк вирішив залишити посаду першого заступника міністра оборони. За даними ЗМІ, причиною відставки могла стати його ініціатива спрямувати 78 млрд грн з Агенції оборонних закупівель на придбання боєприпасів для Державної прикордонної служби за участю польської компанії PHU Lechmar Sp. z o.o.

Ініціатива створила репутаційні ризики для тодішнього очільника Міноборони Рустема Умєрова. Водночас формальною підставою для звільнення Гаврилюка стала його заява про відставку за власним бажанням.

25 липня 2025 року Гаврилюк був знову призначений першим заступником Міністра оборони України. На даній посаді пропрацював до 5 лютого 2026 року.

"Укроборонпром" – інші новини

Нагадаємо, у липні Герман Сметанін оголосив про завершення своєї роботи на посаді генерального директора "Укроборонпрому".

Сметанін не пояснив причин свого звільнення. Водночас його відхід з посади відбувся після скандалу, пов’язаного з трагедією у Вишневому, коли сталася масована детонація боєприпасів на підприємстві "Візар" концерну "Укроборонпром".

Унаслідок трагедії п’ять вулиць були зруйновані, а близько 280 будинків зазнали пошкоджень.

Одразу після трагедії "Укроборонпром" ухвалив рішення про звільнення керівників двох державних підприємств. Своїх посад позбулися й інші посадовці, чиї дії могли призвести до тяжких наслідків.

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