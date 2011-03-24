Голова селищної ради на Львівщині попався на махінаціях із землею

Львів. 24 березня. УНІАН. Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу проти одного із селищних голів Золочівського району за фактом зловживання при наданні у власність земельних ділянок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, 23 березня прокуратура порушила кримінальну справу стосовно голови однієї з сільських рад Золочівського району за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення), який, зловживаючи службовим становищем, вніс неправдиві відомості у виписки з рішень сесії сільської ради, на підставі яких безпідставно передано у приватну власність громадян земельні ділянки загальною площею 2,3872 га, вартістю понад 190 тис. грн.