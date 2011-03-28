На Львівщині після ямкового ремонту робитимуть поверхневу обробку доріг

Львів. 28 березня. УНІАН. З цього року на Львівщині після ямкових ремонтів доріг необхідно проводити їх поверхневу обробку, йдеться про покриття дороги спеціальним захисним шаром. На цьому наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час селекторної наради з головами РДА, районних рад та міськими головами міст обласного значення за участю керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та керівників структурних підрозділів ОДА.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, до цього часу такої обробки не проводилось, відповідно після кожної зими ми маємо все більші ями.

«В інших областях проводять поверхневу обробку і стан доріг там кращий. Крім того, необхідно підготувати доручення, відповідно до якого контроль за якістю виконання робіт слідкуватиме незалежна лабораторія Дерспоживстандарту», – наголосив голова Львівської ОДА.

Також М.Цимбалюк дав доручення вирішити питання з прибиранням автомобільної дороги Львів – Рава-Руська на дільниці під’їзду до міського сміттєзвалища: «Необхідно або систематично проводити прибирання сміття, або вивозити його у контейнерах».

З настанням сприятливих погодних умов розпочаті роботи з ліквідації ямковості на автомобільних дорогах: - М-06 Київ-Чоп – загальною протяжністю – 273,4 км, західний обхід м.Львова – 15,2 км, М-11 Львів-Шегині – 72,1 км, Н-02 Львів-Тернопіль - 72,8 км, Н-17 Львів-Радехів-Луцьк – 69,8 км, Н-09 Мукачево-Ів.Франківськ-Рогатин-Львів- 43,8 км, Н-13 Львів-Самбір-Ужгород – 140,2 км, Т-14-02 Турка-Трускавець-Дрогобич-Пісочне - 91,4 км (на ділянці Трускавець - Пісочне).

Крім того, під час наради йшлося про те, що необхідно обмежити рух важковагового транспорту автодрогами загального користування, в першу чергу в межах Турківського, Сколівського, Самбірського, Старосамбірського та Жовківського районів.

Активізація руху важковагового автотранспорту пов’язана з перевезенням вирубаної деревини (Турківський, Сколівський, Самбірський, Старосамбірський) та будівельних матеріалів з існуючих приватних кар’єрів (Жовківський район).