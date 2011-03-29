На Львівщині дівчина викрала дитину з дитсадтака

Львів. 29 березня. УНІАН. У Львівській області 23-річна дівчина викрала з дитсадка 5-річну дівчинку, щоб помститися її родичам.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, до правоохоронців із заявою про зникнення онуки звернулася 50-річна жителька одного із сіл Дрогобицького району.

Під час розслідування встановлено, що дівчина представилася вихователям дитсадка родичкою дитини, забрала її і відвезла до свого знайомого. Як з‘ясувалося, дівчина була співмешканкою сина 50-річної бабусі дитини, а коли хлопець її покинув, пообіцяла помститися.

За даним фактом триває розслідування.