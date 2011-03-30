Росія зацікавлена у співпраці з Львівщиною

Львів. 30 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 30 березня зустрівся з новим Генеральним консулом Росії у Львові Олегом Астаховим та його попередником, який до цього часу обіймав згадану посаду, Євгеном Гузєєвим.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, М.Цимбалюк подякував Євгену Гузєєву за роботу на теренах Західної України: «Ви завжди відстоювали інтереси своєї країни, є патріотом, але при тому з повагою ставилися до українців. Ми і надалі розвиватимемо стосунки між нашими країнами. Впевнений, що ваш наступник втілюватиме і розвиватиме те, що розпочали ви. За рівнем товарообігу з нашою областю Росія займає третє місце».

Своєю чергою Є. Гузєєв також відзначив роботу М. Цимбалюка щодо розвитку відносин між Росією та Західними областями України: «Хочу висловити свою пошану. Хочу висловити свою любов до всіх мешканців Західної України. Тут живуть виховані, працьовиті та набожні люди».

«Додам, що Росія зацікавлена розвивати співпрацю з Львівщиною у сфері новітніх технологій, сільського господарства, туризму. 15 квітня до Львова приїжджає велика група туристичних операторів. Туризм, оздоровчий туризм має великі перспективи в регіоні», - додав Є. Гузєєв.