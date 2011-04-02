До Львова знову прийшла «Французька весна». Фото

Львів. 2 квітня. УНІАН. Вчора в Музеї етнографії та художнього промислу відкрилася з виставка французьких плакатів. Виставка відкрилася в межах фестивалю «Французька весна».

На відкриття виставки прибув представник Посольства Франції у Львові, директор «Альянс Франсез» Жером Ваннепен, керівник «Альянс Франсез» Наталія Демчук, заступник директора з наукової роботи Інституту народознавства НАН України Ганна Врочинська, заступник директора з музейної роботи львівського Музею етнографії та художнього промислу Роман Чмелик, заступник голови міста Львова з гуманітарних питань Василь Косів.

За словами виступаючих, цьогорічна «Французька весна» покликана, на відміну від попередніх, не тільки продемонструвати Львову сучасні мистецькі й культурні тенденції у Франції, а й все те, що є в Україні французького.

Зокрема, колекцію плакатів та французької порцеляни Музею етнографії, рідкісні французькі книги з фондів Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка.

Окрім Львова, фестиваль «Французька весна» пройде в Києві, Дніпропетровську, Донецьку та інших великих містах України.



Фото Євгенія КРАВСА