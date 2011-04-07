Долю матері, яка відмовилася від трьох дітей, вирішить суд

Львів. 7 квітня. УНІАН. Прокуратура Львівської області завершила розслідування кримінальної справи за фактом злісного ухиляння батьків від утримання неповнолітніх дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

У січні 2011 року в пологове відділення Львівської обласної клінічної лікарні поступила майбутня породілля, яка з метою в подальшому передати іншій жінці новонароджену дитину, умисно назвала себе іншим іменем. Далі за домовленістю, нехтуючи всіма встановленими державою правилами щодо передачі дітей для усиновлення чи удочеріння, віддала власну дитину іншій жінці.

За даним фактом відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ МВС України у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми).

Досудове слідство у цій справі прокуратурою Львівської області взято на контроль.

Як встановило слідство, передане немовля було не єдиною дитиною згаданої громадянки. У квітні 2008 року обвинувачена просто залишила двох своїх дітей віком 2,5 років та 1,5 років без нагляду, абсолютно самих у будинку, який винаймав її співмешканець, кинувши їх на призволяще та жодного разу не поцікавилась їх долею. На даний час дітей обвинуваченої передано для усиновлення.

Враховуючи наведене, у межах кримінальної справи за обвинуваченням вище вказаної громадянки у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми), прокуратурою Львівської області порушено стосовно неї кримінальну справу за фактом злісного ухиляння від утримання неповнолітніх дітей (ч. 1 ст. 164 КК України).

На даний час досудове слідство у кримінальній справі завершено. Справу з обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті.

Обвинуваченій обрано запобіжний захід - тримання під вартою.