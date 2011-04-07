ДАІ затримала чотирьох водіїв-втікачів

Львів. 7 квітня. УНІАН. 5-6 квітня ДАІ Львівської області затримала чотирьох водіїв, які вчинили ДТП і втекли із місця події. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

За вказаний період було зареєстровано п’ять ДТП, після скоєння яких водії утекли з місць аварії.

Зокрема 6 квітня у смт Івано-Франково 25-річний водій БМВ збив 8-річну дівчинку і втік з місця події. Водія згодом затримали інспектори ДАІ.

5 квітня у результаті проведених оперативно-розшукових заходів інспектори відділу ДАІ Львова зупинили автомобіль «ЗАЗ-110557» під керуванням 26-річного водія, жителя міста Львова, який на вул. Шевченка, 10 збив 8-річну жительку Львова, після чого з місця ДТП втік.

Цього ж таки дня під час оперативно-розшукових заходів інспектори ДАІ Львова затримали 37-річного водія автомобіля ВАЗу, який скоїв наїзд на 4-річну дівчинку, після чого місце аварії залишив.

Загалом на Львівщині від початку року (станом на 7 квітня) було скоєно 53 «розшукові» ДТП, під час яких 4 людини загинуло та 51 – отримали травми. Із усієї кількості «розшукових» аварій, нерозкритими залишаються 4 ДТП.

У всіх інших випадках водіїв-утікачів було виявлено і затримано. За скоєння такого вчинку вони несуть відповідальність.