Західна Україна – це західні ворота держави, – Янукович

Львів. 11 квітня. УНІАН. До Євро-212 у Львові повинні реставрувати максимальну кількість пам’яток ЮНЕСКО. Про це заявив Президент України Віктор Янукович перебуваючи з робочим візитом у Львівській області 11 квітня.

«Західна Україна – це західні ворота держави. Сюди приїжджає значна частина туристів. У Львові зосереджено 95% пам'яток, які віднесені до Списку світової спадщини ЮНЕСКО», – додав В, Янукович.

