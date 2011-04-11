Олімпіада буде стартом нової економічної політики на Львівщині, - Цимбалюк

Львів 11 квітня. УНІАН. Ідея проведення зимової Олімпіади в Карпатах - це старт нової економічної політики у Львівській області та зростання інвестиційної привабливості регіону. Про це заявив на голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час виступу на розширеному засіданні регіонального комітету з економічних реформ щодо розвитку спортивної та туристичної інфраструктури в контексті реалізації Національного проекту «Олімпійська надія-2012».

За словами губернатора, використання природного ресурсного потенціалу українських Карпат сьогодні не може зводитися лише до відпочинково-рекреаційної функції. «Суттєві зміни у використанні багатства Карпатського та Прикарпатського регіонів можливо лише за умови реалізації саме масштабних проектів», – зазначив М.Цимбалюк.

Михайло Цимбалюк звернувся до Президента України з проханням посприяти у спорудженні у 2011 році під’їзних шляхів до пунктів пропуску, враховуючи інтенсивність розбудови митних переходів з польської сторони.

Голова Львівської ОДА подякував Віктору Януковичу за ідею проведення в Україні зимових Олімпійських ігор в Карпатах, бо саме вона дала поштовх до зрушень в одному з найважливіших напрямів соціально-економічного розвитку області. «Це вперше, коли Глава держави так чітко визначив завдання щодо пріоритетів розвитку нашого регіону. Це старт нової економічної політики в області та зростання інвестиційної привабливості регіону», - підкреслив М.Цимбалюк.

«Досвід, який Львівщина здобуде під час проведення Євро-2012, буде використаний при підготовці Олімпійських ігор-2022», - додав керівник області.