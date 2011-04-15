У Львові іномарка «в‘їхала» в «Запорожець»

Водія ЗАЗу травмовано

Львів. 15 квітня. УНІАН. У Львові на вул. Пасічній, 42 водій автомобіля «Форд Ескорд» зіткнувся із автомобілем «ЗАЗ-110557». Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області. В ДТП 60-річний водій автомобіля «ЗАЗ-110557» отримав тілесні ушкодження. Лікарі потерпілому поставили діагноз – остеохондроз шийного відділу хребта із загостренням. Обставини ДТП з’ясовуються.

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