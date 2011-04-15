У Львові іномарка «в‘їхала» в «Запорожець»
11:41, 15 квітня 2011Львів
0 0
Водія ЗАЗу травмовано
Львів. 15 квітня. УНІАН. У Львові на вул. Пасічній, 42 водій автомобіля «Форд Ескорд» зіткнувся із автомобілем «ЗАЗ-110557».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.
В ДТП 60-річний водій автомобіля «ЗАЗ-110557» отримав тілесні ушкодження. Лікарі потерпілому поставили діагноз – остеохондроз шийного відділу хребта із загостренням.
Обставини ДТП з’ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter