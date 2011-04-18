На Львівщині затримано 128 неповнолітніх правопорушників
09:17, 18 квітня 2011Львів
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Під час операції «Канікули»
Львів. 18 квітня. УНІАН. Цьогоріч на Львівщині під час операції «Канікули» затримано 128 неповнолітніх порушників. З них за злочини - 26, а за адміністративні правопорушення – 90. Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні міліції.
Також 32 дітей затримали за пияцтво, а 12 дітлахів віком до 16 років перебували без нагляду батьків. З них одного відправили до інтернату, двох до медичного закладу, а решту повернули батькам.
Окрім цього оперативники розкрили 8 злочинів передбачених ст. 304 ККУ (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).
Операція «Канікули» проводилася в період шкільних канікул у Львівській області.
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