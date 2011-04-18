На Львівщині затримано 128 неповнолітніх правопорушників

Львів. 18 квітня. УНІАН. Цьогоріч на Львівщині під час операції «Канікули» затримано 128 неповнолітніх порушників. З них за злочини - 26, а за адміністративні правопорушення – 90. Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні міліції.

Також 32 дітей затримали за пияцтво, а 12 дітлахів віком до 16 років перебували без нагляду батьків. З них одного відправили до інтернату, двох до медичного закладу, а решту повернули батькам.

Окрім цього оперативники розкрили 8 злочинів передбачених ст. 304 ККУ (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).

Операція «Канікули» проводилася в період шкільних канікул у Львівській області.